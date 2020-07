'Bibi Biri', la beguda alcohòlica amb gust de Dalsy

Els medicaments i xarops no acostumen a destacar pel seu bon gust, fet que provoca que a alguns nens els costi prendre'ls. No obstant això, n'hi ha alguns que sí que agraden. És el cas del Dalsy, l'analgèsic de sabor ataronjat que ha conquistat el paladar de molts infants.



De fet, molts dels que troben a faltar aquest sabor han embogit a les xarxes socials en trobar un licor que té el mateix gust, segons expliquen. Es tracta de 'Biri Biri', un licor creat a Alcoi, a Alacant.









El biribiri es una bebida alcohólica que sabe igual que el Dalsy, de nada https://t.co/pQvyG9h8V3 — Gaza, un placer ?????? (@gazaunplacer) June 27, 2020

Se busca amante del Dalsy para emborracharnos juntos con el Biri Biri https://t.co/zYmbDPwwtv — ???????? ???? (@saaraojedaa) July 4, 2020

Qué nivel ese licor ?? pic.twitter.com/xtGxBRfqfY — hyojin kyouma? (@Hyojin_MVP10) July 5, 2020

Tot va començar amb una enquesta que es va realitzar fa unes setmana sobre el millor xarop. La majoria dels tuiters va preferir l'apiretal, però els partidaris del Dalsy van comentar com s'assemblava el gust de la beguda alacantina a el de el mític xarop."És hora de dir adéu a la resta de begudes alcohòliques, ja he trobat la meva", assenyalava una usuària de Twitter. "Es busca amant del Dalsy per emborratxar-nos junts amb el Biri Biri", apuntava una altra.L'èxit ha estat tal que molts explicaven que ja l'havien adquirit a través de la pàgina web oficial de Sinc, la marca que el fabrica, i altres fins i tot demanaven que els supermercats el comencin a distribuir.