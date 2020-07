S'enfila fins a la finestra de l'UCI de l'hospital per acomiadar-se de la seva mare

Jihad Al-Suwaiti és el protagonista d'una de les imatges que més ha circulat per les xarxes socials les últimes hores. Es tracta d'un jove palestí que va escalar la façana d'un hospital fins arribar a la finestra de l'habitació on hi havia la seva mare, ingressada per coronavirus.





The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs