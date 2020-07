Quan i com veure les Delta Aquàrides

Juliol s'acomiada fent-nos mirar al cel. Durant molts dies, els aficionats a l'astronomia i la contemplació del cel han pogut gaudir del pas del cometa Neowise.

En les properes hores, la nit del 29 al 30 de juliol arriba una nova cita, i és que serà el moment ideal per veure les Delta Aquàrides.

De les 23:30 a les 2:00 de la nit de dimecres a dijous, serà el millor moment per alçar la vista al cel. Per gaudir-ne, al màxim cal allunyar-se de zones molt il·luminades, quan més fosc sigui el cel, més visibles seran per a l'ull humà. Cal fugir de les grans ciutats i la contaminació lumínica.

Les Delta Aquàrides són restes de l'Estel 98P Machholz, descobert de 1986, que la Terra troba en la seva òrbita al voltant de el sol. Encara que aquesta pluja és més visible en l'hemisferi sud, es podran veure alguns meteors, amb una freqüència d'entre 10 i 20 cada hora. És recomanable estirar-se a terra per tenir una visió més àmplia de el cel i mantenir la vista per acostumar-se a la foscor.

De la mateixa manera, els dies 11, 12 i 13 d'agost arribarà el punt àlgid de les Perseides. En aquest cas, les recomanacions són les mateixes, però a més, situar-se mirant d'esquena a la lluna, facilitarà l'albirament.