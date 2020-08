Es busca l'amo d'una bossa plena de diners perduda a Galícia

La Policia Local de Vilanova de Arousa (Galícia) està buscant al propietari d'una bossa amb "una important quantitat de diners" en el seu interior. Al costat dels bitllets figuren un número de compte i un nom d'un ciutadà estranger, que es creu que és el propietari i al qual s'està buscant en aquests moments.

Segons ha explicat el cap de la policia, José Luís Maquieira, la troballa l'ha fet aquest matí un veí de la zona. L'home, del qual el responsable policial n'ha destacat la seva consciència cívica, ha avisat immediatament a la policia. Alguns agents s'han desplaçat després al moll de la localitat, on té un vaixell, per a recollir el paquet i custodiar-lo a la comissaria mentre no donen amb el propietari o fins que aquest no s'acosti a recollir-lo.

Els diners estaven a l'interior d'una petita bossa, de la grandària d'una cartera, per la qual cosa la principal hipòtesi és que al portador li caigués en treure alguna cosa de la butxaca.