El zasca de l'amo d'un bar a un client: "A casa ens organitzem com dona la gana"

"Quina manera de fer el ridícul". Els enfrontaments entre clients i hostalers són cada vegada més freqüents a la xarxa. Especialment en espais com TripAdvisor. És, precisament en aquesta web, en la qual ha tingut lloc una curiosa discussió entre un usuari i un empresari d'Oviedo per una truita, un compte suposadament molt alt i un servei deficitari. "Digui la veritat, sabem que en realitat fins i tot li va agradar la truita", li etziba l'hostaler.

La queixa va ser la següent. "En primer lloc, vam seure en una taula de la terrassa i el cambrer ens va demanar que ens canviéssim a una altra perquè els quedava més a prop de la porta i els resultava més fàcil per servir. Ens van tenir esperant una bona estona amb una carta (amb molt poca varietat i preus cars), i quan ja havíem decidit ens van portar una segona carta una mica més completa (tampoc cap meravella, però una mica més tenia per triar). Ens van recomanar que agaféssim de les coses més cares de la carta (1 peix a 26 euros), però no ens van convèncer i vam acabar amb un menú més tradicional: pa amb tomàquet i truita", explica.

La crítica continua: "Van trigar molt a servir-nos, ja que tenien un gran descontrol (...). El menjar en si no estava malament, sobretot la truita. Després demanem gelat de postres, i un cambrer ens va dir que havia gelat casolà de torró. Va ser l'únic gelat que ens va oferir, així que vam acceptar. Després d'una bona estona esperant, ens van portar el gelat (que casolà no semblava, i més calia una motoserra per tallar-lo en estar supercongelat.

La cosa no acaba aquí: "El compte va ser una altra història més. Com havíem demanat pa amb tomàquet d'entrant, no vam menjar pa, però en el compte ens ho pretenien cobrar igualment, així que els vam dir que ens canviessin el compte. A l'estona tornen amb el compte de nou, i de nou amb el cost del pa ... A la tercera el compte va venir bé, però els preus són molt cars. Em va doldre sobretot el gelat 'casolà' que em va colar el cambrer, per 5, 50 euros, i que a sobre no estava bo ".

La queixa no va agradar a la gerència de l'establiment, que no va dubtar a contestar: El cambrer li va demanar que s'assegués en una altra taula perquè reservem les dues files primeres de la terrassa per sopar. Efectivament queda més a prop, podem servir millor, el client està menys molest perquè tots els d'aquesta zona estan sopant i, a més, perquè estem a casa nostra i a casa nostra organitzem les nostres coses com millor ens sembla. Li molesta això?".

L'empresari també afirma que en el seu establiment tenen una àmplia varietat de productes, al voltant d'una trentena de plats, de manera que critica l'elecció del, comensal insatisfet: "I va vostè i demana una truita. Cal fotre's! I es queixa que no tenim varietat. Quina forma de fer el ridícul. Digui simplement que no li va agradar la truita, home. Encara que no ho digui (per descomptat que li va agradar, perquè ho va dir, no quedaria bé en el seu comentari) sabem que li va agradar. Que tingui un bon estiu", conclou.