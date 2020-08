Indignació a les xarxes per l'incompliment de les mesures de seguretat en un concert de Taburete

El concert de Taburete aquest passat divendres en el marc de Starlite, en el municipi malagueny de Marbella, ha causat indignació a les xarxes socials per no complir les mesures de seguretat en relació amb el coronavirus.



Per part seva, Starlite Catalana Occident, en un comunicat, ha dit que el festival "és més segur que qualsevol platja o espai públic" i que les "rigoroses mesures de seguretat i protocols que estan implementant són exemplars".



Els vídeos han estat gravats durant el concert i han estat difosos per xarxes socials, on els usuaris han criticat que s'incompleixen les mesures imposades davant la situació actual pel COVID-19, ja que, en un moment de l'espectacle, alguns dels assistents no feien ús de la mascareta, o la tenien mal col·locada, i també critiquen que no es guardava la distància de seguretat.





Aquí el cantante de Taburete animando a su público: "ni una puta mascarilla".



Esto Abascal y Casado no lo van a denunciar porque aquí hay mucho votante suyo.



La resposta de Taburete

Des de Starlite Catalana Occident han assenyalat, en un comunicat, que "les rigoroses mesures preventives, organitzatives i executives que està seguint l'organització són exemplars", al·ludint a la mascareta obligatòria, presa de temperatura, distància de seguretat, desinfecció profunda, termodinàmica aplicada als materials constructius utilitzats, augment d'humitat del recinte, tests setmanals a tot el personal, circuits per a la mobilitat i reducció d'aforaments.Així mateix, han afegit que els materials utilitzats en la construcció del recinte s'han seleccionat sobre la base de la termodinàmica d'aquests, i amb la combinació de temperatura, radiació i augmentant la humitat del recinte, "s'està desactivant la transmissió aèria del virus"."Les mesures són tan extremes que fins i tot els fullets que es reparteixen amb el cartell i tota la programació han estat elaborats amb un vernís antimicrobià que, amb la llum natural o artificial i l'oxigen, activa una acció esterilizant", han precisat en el comunicat.El festival, que es desenvolupa a l'aire lliure, "és molt més segur que qualsevol platja o via pública gràcies a la implementació d'un pla de seguretat i mesures sense precedents que van molt més allà de les imposades per les autoritats", han defensat.D'igual manera, Taburete, en un comunicat, ha explicat que són "una banda més de les moltes que han estat i estaran realitzant concerts durant tot agost a Starlite i en molts altres cicles de concerts que s'estan realitzant a Espanya".Han afegit, a més, que com a banda "no participem de l'organització, de la venda d'entrades, del control d'aforaments, ni de res que tingui a veure amb el muntatge de l'esdeveniment". "Nosaltres ens limitem a complir la nostra comesa que era fa un concert respectant tots els protocols que cal seguir pel COVID-19"."Deixeu-nos treballar, fer música i no perdeu el temps darrere dels vostres teclats escrivint des de l'odi i la desinformació i anar-vos a veure els toros, a discoteques, festes, bbq i altres concentracions. Que per cert, són focus principals de brots, no els concerts".