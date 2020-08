Indignació a les xarxes pel vídeo masclista de l'amo d'una discoteca

A la piscina del club 'O Beach' de Sant Antoni a Eivissa un grup de noies, vestides totes amb un banyador taronja, es posen en fila en la vora mentre el propietari del local, Wayne Lineker, explica a la càmera que d'entre totes elles triarà la seva cita per aquella. Es posa gel hidroalcohòlic a les mans, comença a mirar-les una a una i tira a l'aigua a la jove amb la qual no li interessa quedar. Només queda una a peu, la "triada".



El vídeo en qüestió va ser penjat al perfil d'Instagram de Lineker el 28 de juliol, però ha estat ara, quan algú ho ha rescatat a Twitter, quan les crítiques l'han viralitzat en aquesta xarxa social.



No solament dones, si no moltíssims homes estan criticant obertament l'actitud del propietari d'O Beach i el seu vídeo. "Fastigós", "vomitiu" ... fins i tot la boxejadora professional Stacey Copeland ha lamentat l'exemple que es dóna amb aquestes imatges. Algun tuiter ha anat més lluny i fins i tot ha ironitzat amb la semblança física entre Lineker i Jeffrey Epstein (el financer nord-americà condemnat per tràfic de menors i conegut com a depredador sexual).