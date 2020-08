Subhasten unes ulleres de Gandhi per 288.000 euros

La casa de subhastes britànica East Bristol Auction ha venut per 260.000 lliures (més de 288.000 euros) unes ulleres del líder de la independència índia Mahatma Gandhi a un col·leccionista estatunidenc.

La pròpia agència de subhastes ha informat que la venda es va tancar després de sis minuts de subhasta celebrada aquest divendres.

Un portaveu de la casa, Andrew Stowe, ha explicat a la BBC que es tracta d'un rècord per a l'organització, "el lot estrella del segle", ja que s'esperava aconseguir unes 15.000 lliures per l'article.

Les ulleres havien estat deixades dins d'un sobre en una bústia de la casa de subhastes per un major de Mangotsfield, que ha explicat que repartirà els diners amb la seva filla.

Les ulleres havien estat en la seva família durant generacions des que un avantpassat va conèixer a Gandhi durant un viatge a Sud-àfrica en la dècada de 1920 i quan li van dir que podrien valer 15.000 lliures "gairebé li va donar un atac al cor". "Abans m'havia dit que les tirés si no valien per a res", ha explicat Stowe.

Mahatma Gandhi és conegut per renunciar a totes les seves possessions i liderar una ona de protestes pels drets civils i per la independència a l'Índia britànica utilitzant eines no violentes i de resistència passiva.