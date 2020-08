El zasca viral de l'amo d'un bar a un client: "Volies sopar gratis i et va sortir malament la jugada"

Els enfrontaments entre hostalers i clients insatisfets estan a l'ordre del dia a les xarxes socials. Aquest és el cas d'un hostaler de Llanes, a qui acusaven de cobrar una ració de pop que no havia agradat al comensal. La resposta de l'empresari no té desperdici: "Volien sopar gratis i no els hi va sortir bé la jugada".

La crítica del client va ser la següent: "Sopar familiar de tres persones. Demanem ventresca de tonyina, pop, petxines variades i 'picadillo'. En provar el pop, té gust de detergent i li comentem al cambrer. Aquest retira el plat. En acabar el sopar ens l'inclouen en el compte. L'hi vam comentar i ve una cambrera-responsable insistint que hem d'abonar-ho perquè per ella estava bo. Li diem que ni estava bo ni ens ho hem menjat, ja que el cambrer havia retirat el plat. Després de discutir amb nosaltres i intentar fer-nos pagar almenys la meitat el plat (ens queia la cara de vergonya quan ens ho diu) li diem que no es preocupi que ho abonarem tot però que posarem una reclamació. Mai havíem viscut una cosa semblant. Penós tracte. De vergonya".

La resposta de l'empresari no es va fer esperar. "La senyora de la qual vostè parla i que el va deixar sense arguments, coincideix que és la meva dona. I és la mateixa a la qual vostè va proferir una burla i va fer una peineta quan es va girar, gest que vam veure tot el personal i part dels clients presents durant el seu espectacle (en fi, molts arguments es desacrediten per si sols amb els gestos i expressions que els acompanyen). El pop, de què van deixar al plat la mínima expressió, que diuen que era dolent, portava la mateixa preparació que tots els altres que van sortir aquella mateixa nit. Però quina casualitat, que només el seu donés problemes. no serà que volien sopar gratis i no els hi va sortir bé la jugada?", es pregunta l'hostaler.

El relat continua. "A tot això, la nit que marxaven, presumien que no ens preocupéssim, que existien les xarxes socials. Suposo que es referirien a això: a tractar de desacreditar un negoci que en cap moment es va comportar de manera injusta amb vostès", conclou.

Aquest tipus de disputes són cada vegada més freqüents en xarxes socials. En moltes ocasions els hostalers denuncien que les crítiques abocades en aquestes plataformes són falses. Per això, insisteixen a demanar que posin en marxa sistemes que obliguin al crític a demostrar que, efectivament, va consumir al local.