Una nena surt «volant» arrossegada per un estel

Les imatges parlen per si soles. Els fets van passar a Taiwan, en concret en la localitat de Nanlioa, però han creuat el món gràcies a les xarxes socials. En un vídeo compartit per milers d'usuaris es pot veure que una nena petita, de tot just tres anys d'edat, surt 'volant' arrossegada per la força d'un estel que sosté. Es trobava gaudint d'un festival d'estels.





Niño casi se va volando en Hsinchu (Taiwán) mientras volaba su cometa. pic.twitter.com/39uDj7wQMc — PolitikalHater ?? (@renweijon) August 30, 2020

Sense deixar anar en cap moment la tela taronja amb la qual manejava l'estel, la petita es va enlairar durant uns angoixants segons a diversos metres del terra, davant els crits dels quals presenciaven atònits l'escena. Quan el corrent la va retornar per fi a terra, la resta d'espectadors van aconseguir atrapar-la i escapolir-la de les cordes de l'estel que en aquell moment envoltaven el seu cos.La nena, tot i que es trobava molt espantada per l'accident, no va patir cap ferida.