El Black Lives Matter arriba a la versió britànica de «Got Talent»

El moviment Black Lives Matter ha arribat a les arts, en concret a la dansa, com es va veure el 5 de setembre en la versió britànica de 'Got Talent'. La rutina de ball del grup Diversity va tocar els principals esdeveniments de 2020 fins al moment. A més d'abordar la pandèmia de coronavirus en curs, els guanyadors de 'Britain's Got Talent' de 2009 van actuar amb una sèrie de temes inspirats en aquest moviment que lluita contra el racisme.

En particular, en un moment donat de la coreografia, es va mostrar a una figura vestida com un oficial de policia agenollada sobre el coll del líder de la companyia, Ashley Banjo. Això va fer ressò de la mort de George Floyd durant la seva detenció per la policia estatunidenca el 26 de maig, un incident que va provocar protestes a tot el món.

A més, durant la coreografia, el grup de dansa va recitar el poema 'The Great Realisation', de Tommfoolery, que està dedicat al moviment Black Lives Matter.

Després de l'emissió del programa, la majoria dels espectadors es van afanyar a elogiar a Diversity per fer servir la seva plataforma per tal d'oferir una actuació "emocional i important", encara que una proporció petita de la població britànica es va queixar que el programa no hauria de polititzar-se.