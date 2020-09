Multen un «youtuber» vestit de Batman que conduïa un cotxe de luxe per la Gran Vía de Madrid

La Policia Municipal de Madrid ha denunciat un jove, disfressat de Batman que es dedica a pujar vídeos a les xarxes socials, que circulava per la Gran Vía en un vehicle d'alta gamma sense la documentació en regla.



En un vídeo difós a les xarxes socials, que va ser gravat per un ciutadà, dos agents municipals paren un cotxe negre conduït per un home vestit de Batman i acompanyat per un altre que porta una màscara negra i un barret blanc.





A veces nos toca enfrentarnos a todo tipo de situaciones y armarnos de paciencia, incluso los SUPERHÉROES, deben respetar las normas.



Con la #SeguridadVíal, NO SE JUEGA.



Denunciado, y de vuelta a la BATCUEVA ??????#PorTuSeguridad#EstamosPorTi #VocaciónPorMadrid pic.twitter.com/MQrTgjlETQ — Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) September 14, 2020

"A vegades ens toca enfrontar-nos a tota mena de situacions i carregar-nos de paciència; fins i tot els superherois han de respectar les normatives", adverteix la Policia Municipal de Madrid en el seu compte de Twitter.I és que "amb la seguretat viària no es juga", per això aquest home va ser "denunciat i de tornada a la Batcova".També s'ha referit a aquest incident l'Associació de Policia Municipal de Madrid (APMU), qui destaquen que la policia "sempre" està "en alerta en el seu treball"."Ni Batman per molta pressa que tingui pot cometre infraccions i ha de complir les normes com la resta de ciutadans de Madrid", afegeixen a Twitter.