Samuel L. Jackson insulta Donald Trump en català i eusquera

Samuel L. Jackson, de 71 anys, sempre ha mostrat discrepàncies amb Donald Trump, i per això col·labora en la campanya organitzada per l'associació HeadCount, que té com a objectiu que els ciutadans nord-americans votin en les eleccions presidencials.



Segons publica El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona, com a part d'aquesta campanya, el protagonista de 'Pulp fiction', va dir que, si 2.500 persones s'inscrivien en la seva secció de HeadCount per votar, ensenyaria a dir un insult en 15 idiomes diferents.



I, després d'aconseguir-ho, l'intèrpret ha complert la seva paraula i ha publicat un vídeo en el qual mostra com s'escriu i es pronuncia l'expressió «'Fuck you'», traduïda com «'Que te jodan'», en castellà.



Curiosament, el primer idioma escollit pel productor ha sigut l'eusquera: «'Zoaz popatik haztzera'», i després de diversos idiomes també ha recorregut al català amb un «Que et fotin». Tampoc hi falten l'ucraïnès, l'islandès i el nepalès.





You guys showed up and blasted through our Voter Action Goal for #GoodToVote! So as promised, here's some Cussin' 15 ways to go! Thanks for getting involved and make sure to #vote on Nov.3rd! #votemask @faircount @fairfight #MKsaysVote #yourvoicematters pic.twitter.com/6GkHudrm53 — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) September 15, 2020

«¿I a qui anaven dirigits tots aquests insults? A Donald Trump, per descomptat. Anima a NO votar-lo el pròxim 3 de novembre: «¡Vosaltres vau complir i vau superar l'Objectiu d'Acció de Votants per a #GoodToVote. Així que aquí ho teniu: ¡vet aquí insults en 15 idiomes! ¡Gràcies per participar-hi i no ho oblideu, voteu el 3 de novembre!», ha escrit l'artista en les seves xarxes socials.