La Policia Nacional s'estrena a TikTok

La Policia Nacional ha estrenat aquest dissabte el seu nou perfil oficial en la xarxa social TikTok, amb l'objectiu d'arribar als més joves per a conscienciar sobre l'ús de la mascareta i altres mesures anti-covid, així com per a prevenir la violència de gènere, el bullying o el consum de drogues, entre altres qüestions.



"La Policia Nacional no podia deixar de ser present en aquesta plataforma de cara a fer arribar a tots els ciutadans els seus continguts de seguretat", ha assenyalat el cos policial a través d'un comunicat.





?? TIK-TOK

??¿Quién es?

?????Somos nosotrooooos



?@policia llega a #TikTok?



Imagínate la que podemos liar ??????



No te pierdas nuestra presentación y ??síguenos???????https://t.co/ysO3GCXEsJ pic.twitter.com/KPEbndFbFs — Policía Nacional (@policia) November 7, 2020

Segons han explicat, la resta de les seves plataformes a les xarxes socials s'han convertit en un "aliat fonamental" del seu treball preventiu, dissuasiu i fins i tot operatiu i creuen que TikTok, la xarxa social més en auge entre adolescents, seguirà la mateixa línia.El perfil de TikTok pren el nom de, fent referència al telèfon d'emergències del cos policial. Aquest canal per a arribar als més joves neix amb la intenció de convertir-se en un altre altaveu per tal d'arribar als més joves, entre els qui TikTok ha tingut un acolliment especialment notable.L'objectiu serà la prevenció de la delinqüència i, sobretot, evitar que els ciutadans es converteixin en víctimes de delictes, segons ha apuntat el cos policial.