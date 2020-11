Espectacular despreniment en un penya-segat de La Gomera

«En principi sembla no haver-hi víctimes». Aquest és l'esperançador missatge del president del Govern de les Canàries, Ángel Víctor Torres, a les xarxes socials, a última hora de la tarda d'aquest dissabte, després de l'espectacular esllavissament de terra que hi va haver en l'accés a la platja d'Argaga, a Valle Gran Rey, a l'illa canària de La Gomera, informa el diari El Día de Tenerife, del grup Prensa Ibérica.



Part del penya-segat que s'ha precipitat davant el port de Vueltas (Valle Gran Rey) pertany a Vallehermoso. A la zona hi havia aparcades autocaravanes i, en aquell moment, segons testimonis directes, un nombre indeterminat de persones disfrutava d'un dia de platja, si bé hi ha un cartell que adverteix, en tres idiomes, del perill de despreniments: «Aquest lloc està sotmès a riscos naturals i contrastats de despreniments. El que s'aventuri a passejar per aquí assumeix un risc que serà de la seva exclusiva responsabilitat».





Desplazados efectivos de seguridad y perros especializados en búsqueda de personas al lugar. Sitio peligroso y de prohibido acceso. Aunque parezca estabilizado, hay grietas, con lo que el riesgo de repetición existe. Máxima precaución y todo el apoyo a la isla de La Gomera. pic.twitter.com/yx7NIDF7By — Ángel Víctor Torres (@avtorresp) November 14, 2020

#URGENTE | ?? Se reanudan los trabajos tras el desprendimiento de ayer en la carretera que une Vueltas (#ValleGranRey) y Argaga (#Vallehermoso).



?? Queda prohibido el paso a la zona y alrededores a todas las personas.



?? La Playa de Vueltas permanece cerrada.



???? pic.twitter.com/L2j17XZEkX — Ayuntamiento de Valle Gran Rey (@Ayto_VGR) November 15, 2020

L'Ajuntament de Valle Gran Rey ha ordenat el tancament de la carretera entre el port de Vueltas i la platja d'Argaga. El cabildo de Tenerife ha informat que ha mobilitzat l'equip de Rescat del Destacament de Muntanya de la Creu Roja al Parc Nacional del Teide. Abans de caure la nit, un helicòpter del Grup d'Emergències i Salvament de les Canàries (GES), segons informa el 112.A la zona han intervingut fins a la caiguda del sol dos helicòpters del GES, la Guàrdia Civil, la Policia Local, Bombers Voluntaris de Valle Gran Rey, Protecció Civil, AEA, a més de personal dels ajuntaments de Valle Gran Rey i Vallehermoso.Un ampli dispositiu de seguretat i emergències ha reprès aquest diumenge, des de primera hora del matí, els treballs de rastreig en el despreniment ocorregut en la tarda d'ahir a la platja de Argaga, en el municipi de Vallehermoso, en La Gomera.El Govern de Canàries, a través de la Direcció General de Seguretat i Emergències, va declarar ahirper la situació esdevinguda i en aplicació del Pla Territorial d'Emergència de Protecció Civil de Canàries (Plateca) per a la mobilització de tots els mitjans necessaris per intervenir davant aquesta incidència.