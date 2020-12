Troben un nou monòlit metàl·lic a la localitat segoviana d'Ayllón

Un misteriós monòlit de metall, similar als que han estat trobats als EUA, Romania i a l'Illa de Wight (Anglaterra), ha estat trobat aquest diumenge a la localitat segoviana d'Ayllón.







El monòlit metàl·lic ha estat trobat a les ruïnes de l'església de Santiago del municipi segovià i podria emmarcar-se en l'aparició d'altres estructures similars en diferents punts del planeta, les quals s'ha atribuït el col·lectiu 'The most famous artist' a través dels seus perfils a les xarxes socials.





L'alcaldessa de la localitat, María Jesús Sanz, ha desmentit que l'Ajuntament hagi demanat que la gent deixi de visitar el monòlit trobat aquest diumenge al municipi, com s'havia dit al principi, i sospita que, tant la seva col·locació com el comunicat, és una broma. Sanz ha explicat que ella mateixa ha visitat aquest dilluns el lloc i ha dit que es tracta d'una estructura molt rudimentària, formada per tres xapes metàl·liques col·locades en el terreny de forma molt superficial i que ja s'ha esfondrat diverses vegades.Preguntada per un comunicat en nom de l'Ajuntament d'Ayllón en el qual es demanava als veïns que deixessin d'acudir a la zona, l'alcaldessa ha negat que el consistori hagi difós tal avís i ha assegurat que probablement es tracta d'una broma d'algun veí. En el comunicat s'assegurava que al llarg d'aquest dilluns, "centenars de persones" havien acudit al lloc des d'altres municipis i províncies, la qual cosa podia ser perillós per la situació epidemiològica i també pel "propi misteri" que envolta a la troballa. I ha afegit que, quan ella ha anat aquest dilluns al matí, només ha vist a unes cinc persones, i que reien de l'estructura en conèixer la seva consistència tan dèbil.