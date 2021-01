Twitter suspèn definitivament el compte de Trump per risc que «inciti a la violència»

La xarxa social Twitter ha anunciat aquest divendres la suspensió definitiva del compte de Twitter del president dels Estats Units, Donald Trump, després de concloure que hi havia risc d' "incitar a la violència"."A causa de les tensions que existeixen als Estats Units (...) aquests tuits s'han llegit en un context més ampli i les frases del president poden mobilitzar diferents audiències", ha explicat la xarxa social.

Els missatges de Trump durant l'assalt al Capitoli dels Estats Units dimecres passat es van esborrar pel mateix motiu a la xarxa social que li va suspendre el compte durant 12 hores. Per la seva banda, Instagram i Facebook van estendre la prohibició fins que se li acabi el mandat.



LA RESPOSTA DE TRUMP

El president ha respost a través del compte institucional de la Presidència (@POTUS) i ha acusat la plataforma de "silenciar-lo" a ell i al seu cercle de contactes. La plataforma ha esborrat ràpidament els tuits i els ha publicat posteriorment el servei de premsa de la Casa Blanca.En aquest, Trump acusa d'"anar més i més lluny" a l'hora de "prohibir la llibertat d'expressió".

El president ha assegurat que està desenvolupant la seva pròpia plataforma i que no se'l silenciarà, i ha demanat derogar la secció 230 que eximeix de responsabilitats penals pel contingut dels usuaris a les xarxes socials.

En un to semblant s'ha manifestat el fill del president, Donald Trump Junior, que ha comparat la situació amb el món descrit a la novel·la 1984 de George Orwell i ha criticat que nombrosos règims dictatorials tinguin comptes a Twitter i se suspengui el del president dels Estats Units.



LES CAUSES DE LA SUSPENSIÓ

Durant aquest divendres, Trump havia anunciat que no assistirà a l'acte de proclamació de Biden el 20 de gener i que els "patriotes americans" que han votat per ell no se'ls faltarà el respecte ni se'ls "tractarà injustament" perquè tindran una "veu gegant" en el futur.

En un comunicat, la xarxa social ha assenyalat que els comptes públics "no estan per sobre de les regles", malgrat la seva funció i ha apuntat als "terribles fets d'aquesta setmana" com un dels detonants.

Per a Twitter, l'anunci de no anar a la proclamació de Biden incideix a la idea, que no ha pogut provar, que l'elecció ha estat il·legítima i que l'esdeveniment és un "objectiu segur" en cas de planejar actes violents perquè ell no hi serà present.De la mateixa manera, l'ús del terme "patriotes nord-americans" s'ha interpretat com una mostra de suport als qui van assaltar el Capitoli.La xarxa social també ha advertit que en altres xarxes socials protestants armats han començat a proposar un segon atac per al dia 17.