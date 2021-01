El repte d'un estudiant per a un treball acadèmic: intentar pujar un Everest a les escales de la seva facultat

Un estudiant de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM) intentarà "pujar l'Everest a l'INEF", és a dir, ascendir els graons equivalents a aconseguir el cim de manera sostenible i en un temps inferior a 24 hores.

Aquest és el repte que s'ha proposat aconseguir Francisco Manuel San Cristóbal, estudiant de l'INEF de la Universitat Politècnica de Madrid. El repte tindrà lloc el dissabte, 23 de gener, a les 7.00 hores, a les escales de l'edifici principal d'aquest centre.

L'edifici compta amb set plantes, per la qual cosa Francisco Manuel San Cristóbal haurà de pujar i baixar totes les seves escales 312 vegades per tal d'aconseguir els 8.849 metres de l'Everest.En funció de l'entrenament específic desenvolupat per aquest estudiant s'ha estimat una durada per a aquesta prova d'entre 15 i 20 hores.



El repte forma part del Treball Final de Grau (TFG) de Sant Cristòfor i amb la finalitat de cuidar de la seva integritat física i valorar les possibilitats d'aconseguir el repte, se li ha realitzat una avaluació amb un analitzador portàtil incloent el càlcul del metabolisme basal i un test progressiu incremental, que ha permès establir i confirmar el ritme adequat de la prova. Durant tota la prova, l'estudiant estarà monitoritzat per un pulsòmetre i una cambra tèrmica.

Amb aquest repte es pretén promoure un comportament sostenible tant en la locomoció (ús de les escales) com en l'alimentació, que serà natural, d'origen ecològic o biològic, sense productes processats i sense deixalles plàstiques; tot això en línia amb el projecte "INEF Saludable i Sostenible" de la UPM que està implementant per tal de col·laborar en la consecució dels "Objectius i metes de desenvolupament sostenible per al 2030" proposats per l'ONU.