El lapsus viral del presentador de «El Tiempo» de TVE

Els errors a la televisió són vistos per molts espectadors que no tarden a comentar-los a les seves xarxes socials. Un error d'aquest tipus, en el qual un lapsus juga una mala passada a un personatge televisiu, és el que el va tenir el presentador d''El tiempo' de TVE.

Dimecres passat Albert Barniol era l'encarregat de donar la predicció meteorològica a la versió de nit d''El Telediario'. Abans d'acomiadar-se va donar pas al format que s'emet a continuació perquè els espectadors es quedin a la cadena: «Ja saben que a continuació arriba un nou episodi de la sèrie 'Cuéntame cómo pasó', que passin una molt bona nit», va dir sense adonar-se de l'error que acabava de cometre.

El presentador va anunciar la sèrie protagonitzada per la família Alcántara sense adonar-se que aquella nit no s'emetia aquesta ficció, ja que era dimecres i no dijous. El correcte hauria sigut promocionar 'La caza', que sí que s'emetia just després. Aquesta petita relliscada no va tardar en vitalitzar-se a les xarxes socials i ser comentada per una multitud d'usuaris.