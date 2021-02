Els lladrucs d'una gossa salven un home de morir de Covid

Un home de 72 anys salvat per la seva gossa. Els fets van passar al barri madrileny de Tetuán, on un home va tornar a casa després d'estar ingressat per Covid en un hospital. Semblava que estava bé, però va patir una dura recaiguda de la malaltia.

Els veïns no el veien, però com que habitualment marxava al seu poble natal, pensaven que era allà. No obstant això, els lladrucs desesperats de la seva gossa van posar en alerta els veïns. Aquests van telefonar els equips d'emergència, que van forçar l'entrada del pis. Allà van trobar l'home, mig inconscient i en estat greu. Ara torna a estar ingressat i està fora de perill.