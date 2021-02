Desperta del coma després d'11 mesos sense saber res del Covid, tot i haver-se contagiat

Joseph Flavill, de 19 anys, va ser atropellat per un cotxe l'1 de març. Un accident que li va provocar greus lesions i que el va deixar en coma. Se n'ha despertat després d'onze mesos, temps en el qual s'ha contagiat dues vegades de Covid a l'hospital, tot i que no sap res d'aquesta malaltia.





i ja aconsegueix respondre parpellejant i somrient als seus familiars. Durant onze mesos en centres hospitalaris, s'ha contagiat de covid en dues ocasions però s'ha recuperat.Joe volia prendre's un any sabàtic després d'acabar el batxillerat per a viatjar, així que ara els seus amics i familiars ho estan fent per ell, però sense anar gaire lluny. Unes 100 persones estan anant amb bicicleta, caminant, corrent i remant per aa casa.Cada dia se sumen tots els quilòmetres per a veure fins a on han arribat, i l'equip ja ha completat prop de 13.000 quilòmetres en 20 dies. També es comparteixen vídeos en la pàgina www.josephsjourney.co.uk perquè l'adolescent pugui seguir el que han fet els seus amics.La família també ha creat una pàgina per recaptar fons que ajudin a cobrir els costos de rehabilitació i tractaments futurs del jove. De moment, ja han rebut més de 22.000 euros.