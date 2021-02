Una parella d'ancians s'acomiada a l'hospital abans de morir després de passar 70 anys junts

Aquesta imatge ha donat la volta al món. L'ha compartida la filla d'una parella, Margaret i Derek Firth, que han mort amb tres dies de diferència a l'Hospital General de Trafford, al Regne Unit. Es van fer novios amb 14 anys, i després es van casar. La parella va ingressar en dos centres hospitalaris per diferents causes, però ambdós es van acabar contagiant de coronavirus. Quan Derek, en estat greu, va saber que la Margaret estava a punt de morir va demanar traslladar-se a l'hospital on hi havia la seva dona per poder-se acomiadar.

La filla de la parella reconeix que va ser un moment força trist, però encantador alhora. Dies després d'aquest emocionant retrobament, Derek moria el passat 31 de gener a conseqüència de la COVID-19. Tres dies més tard, Margaret va seguir el mateix camí. S'acabava així una història que començava el 1950, en la seva adolescència, quan tots dos es van enamorar.