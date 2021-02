Una jove de 23 anys ja té onze fills... i en vol més

Tenir una família nombrosa és l'aspiració d'algunes famílies. Però trobem casos que sorprenen, sobretot per la forma amb la qual han complert el seu desig.





En la gestió subrogada una mare aliena a la parella accepta gestar el fill d'una altra. Bàsicament la tècnica consisteix en la creació d'un embrió amb fecundació in vitro en un laboratori i la posterior transferència a la gestant. Aquesta opció, coneguda com a ventre de lloguer, i que és un recurs per a parelles amb problemes de fertilitat, és permesa en alguns països.Christina i el seu marit, el milionari propietari d'un hotel, viuen a la ciutat de Batumi, a l'antiga república soviètica de Geòrgia, on la pràctica és legal. Molt activa a les xarxes socials, va arribar a assegurar que volien més de cent fills, però més tard van admetre que aquest número era una broma. Tot i això, asseguren que amb onze no en tenen prou. El caprici d'uns milionaris o la voluntat real de tenir una gran família?En un dels seus darrers posts a Instagram, Ozturk explica que ella i el seu marit són de nacionalitats i tradicions diferents. "El meu marit va créixer en les tradicions islàmiques, de manera que té una certa visió de diverses coses, i això deixa una certa empremta", explica. Però conclou: "Tant jo com el meu marit només volem una cosa: la felicitat per als nostres fills".En el programa de selecció de mares subrogades de la parella totes les candidates potencials passen per l'assessorament i signen tràmits legals abans de quedar embarassada de nens que són genèticament de Christina i el seu marit.Molt activa a les xarxes, assegura que hi ha moltes parelles que han acudit a ella amb preguntes sobre la fecundació in vitro i la gestació subrogada, ja que n'hi ha moltes que volen una família més gran del que havien previst inicialment.