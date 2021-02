El producte de Carrefour que torna bojos als clients i l'hipermercat no dona l'abast

Hi ha productes que triomfen en tota una generació i que, per alguna raó, el fabricant decideix retirar-lo. Aquest és el cas d'un dolç que amb la seva tornada als prestatges dels supermercats han causat furor. A més aquest retorn es deu a la crida popular i els creadors d'aquesta "delicadesa" han escoltat el prec dels seus fans i ha tornat: Es tracta de la xocolata Jungly, fabricada per Nestlé.



Es tracta d'una rajola de xocolata amb llet amb l'interior de galeta que té forma d'animals. El més curiós d'aquest cas és que Nestlé va deixar de fabricar-lo perquè no va tenir èxit en el seu llançament.





Cosas que se dejaron de fabricar sin razón alguna: El chocolate jungly. ¿¡Por qué @Nestle_es, por qué!? #indignación pic.twitter.com/ID2yefIKOg — DWUW ???????????? #FridaysForFuture #RepúblicaYa (@JOANdiii) August 10, 2016

On puc comprar Jungly?

Hola, puedes encontrar Neslé Jungly en ALCAMPO, CARREFOUR, EL CORTE INGLÉS, HIPERCOR, GRUPO MAS, NESTLÉ MARKET y LECLERC. Al haber sido un relanzamiento muy pedido y esperado por nuestros consumidores, en algunos centros puede ser que en el momento no haya stock de producto. — Nestlé España (@Nestle_es) February 19, 2021

I és ara, amb la tornada d'aquesta xocolatina, que els prestatges d'una de les principals cadenes d'hipermercats d'Europa, ha hagut de fer un esforç titànic per tornar a omplir als seus centres d'aquest producte per a satisfer la llaminera demanda dels consumidors.L'èxit d'aquest retorn és tan gran que des de Carrefour han dut a terme sortejos de 100 unitats de Nestlé Jungly entre els seus seguidors a Twitter, entre els quals es troba el popular streamer Ibai Llanos.La marca de la xocolatina ha volgut tranquil·litzar als fans explicant en quins altres supermercats pot trobar-se.