L'espectacular vol de dron que ha deixat la indústria de Hollywood bocabadada

87 segons és el que ha estat necessari per a convertir-se en un clàssic contemporani. Segons un veterà de la industria de Hollywood la filmació "afegeix recursos al llenguatge del cinema". El vídeo de poc més d'un minut i que va ser rodat per donar suport a una bolera de Minneapolis ha aconseguit cridar l'atenció de nombrosos professionals de Hollywood.



A les imatges es pot veure com el pilot aconsegueix fer volar l'aparell per tot l'edifici fent increïbles piruetes amb unes imatges que mai va imaginar que aconseguirien tantes visualitzacions.





The bowling alley drone tracking shot is truly a thing of beauty pic.twitter.com/KsooIZs5wU — James Dart (@James_Dart) March 12, 2021