Centenars de persones fan cua per comprar gofres fàl·lics a València

Un dels negocis més suggerents del panorama gastronòmic aterra a València i ho fa en el mateix centre de la ciutat, concretament al carrer Cavallers. Es tracta de La Polleria, un local especialitzat en la venda de gofres amb forma de penis.

Va començar en el famós barri de Chueca on es va convertir en tota una sensació per la seva hiperrealista forma fàl·lica i ara arriba al cap-i-casal on ja es pot veure la característica persiana rosa i blanca amb el seu logotip.

Els pollofres estan fets amb la tradicional massa de gofre i que gràcies a un gofrera especial adquireix la forma de penis. A més se li poden afegir nombrosos toppings de sabors al gust de consumidor.

Aquest negoci s'expandeix pel model de franquícia i a València han escollit una ubicació amb gran potencial ja que és una zona de pas i eminentment turística (quan els visitants puguin accedir a la ciutat).