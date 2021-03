Polèmica pel turisme de borratxera francès que arriba a Espanya

Avui s'ha conegut que Espanya començarà a demanar una PCR negativa per entrar per carretera als que vinguin de l'Estat francès. Una mesura que amplia l'exigència d'aquesta mateixa prova als ports i aeroports en virtut de la reciprocitat de l'acord amb el país veí.



Aquesta mesura arriba quan cada cop són més les veus que clamen contra l'actitud de molts visitants francesos, sobretot a la capital de l'Estat espanyol que la visiten per sortir del confinament i el toc de queda cada cop més estricte al seu país.





En Madrid hay gente que estamos haciendo unos esfuerzos de la hostia para tener que aguantar esto. pic.twitter.com/LnFa84OzN3 — Cristina Hernández (@Cristina_H_) March 27, 2021

El fet que els turistes francesos puguin viatjar a Espanya, però els ciutadans espanyols tinguin restringida la mobilitat a la seva comunitat autònoma ha generat un debat que ha provocat picabaralles entre els partits polítics.