UE Siurana: l'equip empordanès que triomfa més a Twitter que al camp de futbol

La UE Siurana, l'equip de futbol del petit poble de l'Alt Empordà, ha debutat a Twitter com no ho ha fet mai al camp: per la porta gran. Amb clau d'humor han aconseguit en tan sols dos dies prop de 1.300 seguidors, i sumant. Després del partit contra el Fortià, aquest diumenge encetaven el compte de Twitter amb un fil on amb sarcasme feien gala del seu fracàs i es reien dels seus propis jugadors.



Debutem a twitter allargant la nostra ratxa de victòries a 0. Avui al municipal, Siurana 1-3 Fortià. Us deixem l'1x1 dels nostres jugadors: — UE Siurana (@uesiurana) April 25, 2021

Pivot, Didi. REIVINDICATIU. La millor jugada del partit ha estat quan ha fallat un gol i com a renec ha deixat anar un Puta Espanya. — UE Siurana (@uesiurana) April 25, 2021

Central, Jordi Hippie gros. MILLORAT. La setmana passada es va fer 2 gols en pròpia porta, aquesta setmana cap. Mica en mica va entenent de què va aquest joc. — UE Siurana (@uesiurana) April 25, 2021

Els que en aquest moment més èxit estan tenint són els dedicats a Didi i a Jordi "Hippie gros".El fil ha tingut una forta repercussió amb centenars de comentaris, m'agrada i retuits. Entre ells, de coneguts comunicadors com, de Ràdio Flaixbac, o, un dels gironins responsables del programa esportiu radiofònic La Sotana , que ha qualificat el fil del Siurana com de "meravella".