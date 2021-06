La venjança és un plat que se serveix fred... encara que es pot cuinar a foc lent. Això és el que va fer una jove després d'assabentar-se que el seu nòvio havia abandonat al seu gos perquè no era de raça, encara que ell li va dir que l'animal s'havia perdut.

Va ser el millor amic d'ell qui va confessar a la noia el cruel acte que havia perpetrat la seva parella. Tots dos van decidir donar-li una lliçó que de ben segur mai oblidarà.

Els tres van anar amb cotxe fins a un lloc apartat. Amb l'excusa que li donarien una sorpresa, el noi va anar amb els ulls tapats amb una bena.

En arribar al destí, mentre l'amic gravava tot, ella li va fer passar uns cartells on explicava el que havia fet: "Vaig abandonar al gos de la meva nòvia per no ser de raça, però el meu millor amic em va delatar i li ho va confessar a la meva xicota, i ara en patiré les conseqüències".

Tot seguit, mentre ell preguntava emocionat si la sorpresa era un cadell, i en presència del gos que va abandonar, ella el dirigeix a la porta gran d'una finca situada al mig del camp i li demana que compti fins a 15 abans de treure's la bena. Mentrestant, ella, l'amic i el gos pugen al cotxe i l'engeguen.

Se deshace de perro por no ser de raza y finge que se escapó 😮 Se deshace de perro por no ser de raza y finge que se escapó 😮 Posted by Cachito de Cielo on Wednesday, June 9, 2021

Quan es treu la bena, veu al gos i diu: "Ai, l'has trobat, amor!". Però aviat s'adona que el seu millor amic l'havia delatat: "Tu li vas explicar... No em gravis!".

"Navy és part de la família i això no se li fa a ningú. Ets un fàstic de persona, no hi ha explicació. El mateix que va patir Navy ho sentiràs tu", li etziba la seva ja ex-xicota, mentre l'amic accelera i el deixen a la meitat de la carretera.