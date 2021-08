Panta Petrovic és un ermità de 70 anys que encara no coneixia l'existència del coronavirus. L'home només acudeix a la civilització quan li és imprescindible perquè necessita coses que no pot trobar a la naturalesa. Una d'aquestes ocasions es va produir fa poc, i va ser llavors quan va ser coneixedor que el món estava patint una pandèmia des de feia gairebé dos anys,

Les persones que li van explicar la situació el van conscienciar del perill del virus, com de contagiós pot arribar a ser i la taxa de mortalitat que presenta si no estàs immunitzat. Tot això va provocar que, tot i que Petrovic viu completament sol, tingués clar des d'un primer moment que volia estar protegit davant la covid, i va acudir a un centre a rebre les dues dosis de la vacuna. Aquest gest ha estat aplaudit per les persones que han conegut la notícia perquè valoren que una persona que viu tan aïllada hagi pres aquesta decisió.