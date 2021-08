La casa en venda més cara de Catalunya es troba a Barcelona, al barri Sarrià-Sant Gervasi, segons informació recopilada pel portal immobiliari idealista. Es tracta d’un palauet que té 1.345 metres quadrats i s’aixeca en una parcel·la de més de 2.000 m2. Els propietaris tenen el preu de venda fixat en 14 milions d’euros.

Idealista indica que la propietat, en venda des de fa un any, es distribueix en tres plantes i compta amb 7 dormitoris, 6 banys, piscina, pista d’esquaix i diverses terrasses. També disposa d’una zona d’aparcament àmplia i un traster independent.

Fa un any la vivenda més cara de Catalunya era un xalet a Sant Andreu de Llavaneres que es venia per 8,8 milions d’euros. L’immoble era una mansió modernista construïda el 1920 i remodelada l’any 2000. Edificada sobre una parcel·la plana de 12.705 m2. Just abans de la venda s’explotava com a hotel de luxe.

El portal immobiliari destaca que el 83% dels usuaris consulta anuncis d’habitatges de luxe només pel plaer d’admirar l’interior de les cases, no perquè les vulguin comprar. La més cara d’Espanya és un xalet a La Zagaleta-El Madroñal, a la Costa del Sol, que és al mercat per 29 milions d’euros. Està establerta a Benahavís i compta amb més de 3.000 metres quadrats en una finca de 5.900 metres, 5 habitacions, una piscina gegant, una pista de bitlles i un simulador de golf.

Andalusia amb aquesta casa encapçala la llista, mentre que la Rioja és l’única autonomia on la casa més cara a la venda costa menys de dos milions d’euros.