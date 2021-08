"Noi espavila que de fama no és viu". D'aquesta despectiva manera tancava la seva crítica un client descontent sobre un establiment de Tossa de Mar, recollit pel compte de twitter @soycamarero. Abans d'aquesta paternalista advertència, va expressar les seves crítiques sobre el menjar: "Si demaneu musclos al vapor, els podeu fer a casa i no notareu la diferència" o sobre el tracte del personal: "el responsable anirà passant per davant vostre sense fer-vos ni cas".

Després de reconèixer que ell hagués volgut un tracte de favor per "anar recomanat", també es queixa sobre l'ordre dels plats i comenta els postres expressions negatives.

El responsable del Tapas del Mar no va deixar sense resposta aquest comentari i es va despatxar a gust criticant l'actitud del client: "vostè hauria de millorar com a persona en molts aspectes" comença la rèplica del local. i continua animant-lo a millorar en diversos aspectes: "comprensió lectora, empatia, nivell gastronòmic, gratitud" i finalment, "educació". I és que el comentari sobre la fama mal merescuda que li va dedicar el client és el que pitjor va caure sobre el gerent del restaurant que li contesta: "ni el conec ni té dret a parlar-me d'aquesta manera". Un autèntic repàs que el client segur que recorda durant un temps.