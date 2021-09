Un jove de 25 anys va morir després de segellar-se el penis amb goma epoxy (polímer termoestable que s’endureix en combinar-se amb un catalitzador) en no tenir preservatius a l’hora d’iniciar una relació sexual.

El diari ‘Opindia’ publica que Salman Mirza, natural de Fatehwadi, va morir a Ahmedabad (Índia) poques hores després de posar-se el producte.

Salman Mirza i la seva expromesa es van registrar en un hotel per tenir una trobada íntima. Segons els amics de la parella tots dos eren addictes a les drogues, i els dos estaven col·locats quan van decidir que ell se segellés els genitals amb goma d'enganxar per mantenir relacions sexuals i evitar un possible embaràs. «Com que no tenien cap protecció a mà, van decidir aplicar l’adhesiu a les parts íntimes per assegurar-se que ella no quedés embarassada. Portaven l’adhesiu, ja que de tant en tant l’utilitzaven per inhalar», va explicar l’inspector de policia Premsukh Delu.

Després del segellament i de la trobada sexual, la parella va abandonar l’hotel sense problemes, fins que Salman Mirza va ser trobat estirat entre uns arbustos i traslladat a casa seva. Davant la gravetat de la situació, el jove va ser ingressat al Sola Civil Hospital, però no es va poder fer res per salvar-li la vida. Salman Mirza va morir d’una fallada multiorgànica provocada per la pega que es va posar al penis.

Per altra banda, la família de Salman Mirza ha denunciat l’expromesa per assassinat, acusant-la d’haver provocat la mort del jove en posar-li la pega epoxy als genitals.