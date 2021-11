Hi ha qui a l'hora de pescar sap bé on tirar la canya. Un professor de matemàtiques de Taiwan volia comercialitzar les seves lliçons en línia i «va calcular» a la perfecció a quin lloc pujar els seus vídeos. El seu raonament és inapel·lable: «Em vaig preguntar on trobar als meus estudiants objectius, diguem universitaris, i la resposta va aparèixer: plataformes de vídeos per adults». I amb aquesta premissa va començar a pujar les seves classes d'equacions aritmètiques a Pornhub, una de les principals plataformes de porno en línia a escala mundial. És dels pocs continguts que es poden trobar on el seu protagonista surt vestit.

Contra el que caldria esperar el seu canal està resultant un gran èxit, perquè Chang Hsum, que així es diu l'espavilat docent (changhsumath666 és el seu nick d'usuari a Pornhub), ja supera els 7.000 subscriptors. De fet, ha arribat a aconseguir llocs molt nobles en el top de popularitat de la plataforma, col·locant l'àlgebra entre vídeos de sexe explícit de tota mena. Els més de 200 vídeos que ha penjat des del mes de maig passat tenen una durada mitjana de 40 minuts i el lema del seu canal és "Juga fort, estudia dur".

En declaracions a la publicació Focus Taiwan, Chang va revelar que «el mercat de l'ensenyament en línia és molt competitiu», per la qual cosa va considerar que la seva estratègia de màrqueting implicava fer «coses especials en llocs especials». «Ara puc atreure a 1.000 estudiants cada any, en comparació amb una mitjana d'uns pocs centenars per un tutor de càlcul», raona el professor, feliç pel fet que moltes de les persones que han vist els seus vídeos gratuïts hagin acabat pagant pels seus cursos.