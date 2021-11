El cap d'il·luminació de la pel·lícula 'Rust', Serge Svetnoy, va presentar aquest dimecres la primera demanda contra l'actor i productor nord-americà Alec Baldwin i altres membres de la producció d'aquest film després de la mort per tret de la directora de fotografia Halyna Hutchins durant el rodatge. En una roda de premsa a Los Ángeles, Svetnoy, que va ser també ferit per la bala que va posar fi a la vida de Hutchins, va assegurar que va veure «de primera mà que diverses armes es van deixar desateses, a terra i sense supervisió» al llarg de la filmació a Bonanza Creek Ranch, a Santa Fe (Nou Mèxic, EUA).

Per aquestes condicions al 'set' i el posterior accident fatal, Svetnoy va presentar una demanda davant el Tribunal Superior de Los Ángeles per negligència contra els productors de la pel·lícula, incloent-hi Baldwin, així com contra el director assistent i l'encarregada del control de les armes. En aquest document judicial, al qual ha tingut accés EFE, l'expert en il·luminació va culpar l'encarregada de les armes Hannah Gutierrez-Reed per acceptar un lloc de treball per sobre de la seva experiència en un rodatge en què eren necessaris «diversos armers auxiliars per gestionar de manera segura» aquestes armes. Segons la demanda, Gutierrez-Reed «va permetre negligentment» que un revòlver Colt de calibre 45 amb almenys una bala real fos entregat al subdirector David Halls, que tampoc va inspeccionar l'arma adequadament i la va donar posteriorment a Baldwin.

A més, Svetnoy va afirmar que Baldwin també «tenia el deure» de verificar «dues vegades» que el revòlver no estava carregat amb munició real abans de prémer el gallet. «Aquest deure, a més, li exigia que fes servir el revòlver Colt com si estigués carregat i que s'abstingués d'apuntar a ningú», al·lega la demanda. A la roda de premsa, Svetnoy va explicar que està «convençut» que els productors tenen gran part de la culpa per presumptament intentar «estalviar-se diners contractant un nombre insuficient de treballadors per gestionar de manera segura els accessoris i armes de foc correctament al 'set' de 'Rust'». «A causa que l'ús d'armes de foc i munició real en pel·lícules representa una activitat intrínsecament perillosa, els productors de 'Rust' tenien el deure de contractar persones capacitades i experimentades per supervisar acuradament l'ús d'armes de foc i municions en la filmació de la pel·lícula», va afegir Svetnoy en la seva queixa.

Mentre avancen les indagacions oficials, s'han anat coneixent altres detalls, com que Halls, que va entregar la pistola a Baldwin, va ser acomiadat d'un altre rodatge el 2019 per un incident similar tot i que, per fortuna, no va ferir ningú. Halls va reconèixer a l'octubre que no va revisar l'arma que va entregar a Baldwin abans d'assajar l'escena perquè estava convençut que contenia bales de mentida.