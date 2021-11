Paris Hilton no deu tenir ni idea de com són els casaments gitanos, però ella n'acaba de protagonitzar un de paper 'couché'. Des de dijous passat la rica hereva dels hotels Hilton, de 40 anys, DJ, actriu, model i cantant està celebrant el seu enllaç amb l'empresari, crac dels negocis i també milionari Carter Reum, al qual la 'socialité' va conèixer fa 15 anys, però a qui no va prestar atenció fins a l'arribada del coronavirus, quan el confinament els va fer compartir més temps junts, cosa que va donar peu a l'enamorament i a les ganes d'organitzar un casori com pocs s'han vist. Paris, que no dona puntada sense fil, ha fet coincidir la festa en tres fases amb l'estrena de la seva última docusèrie, en realitat un nou 'reality' sobre la seva vida de malbaratament i glamur. 'Paris in Love' (Peacock), de 13 capítols, que s'emetran cada dijous en els pròxims mesos, va arrencar amb tots els Hilton a la mansió de l'avi Barron de Bel-Air (Los Angeles), en què la neta va lluir el seu primer vestit blanc dels cinc creats per a aquesta magnífica ocasió, un Oscar de la Renta amb coll cigne, i flors brodades i llarg vel que Kim Kardashian, la seva amiga des de preescolar i coprotagonista del programa de telerealitat 'The simple life', que les va catapultar a convertir-se en estrelles amb Nicole Richie, va ajudar a col·locar-li per a les fotos d'Instagram. Divendres la parella va portar els seus convidats al parc d'atraccions de Santa Mónica, on van haver d'anar vestits de carnaval, i, finalment, dissabte van posar el fermall d'or amb un sopar i ball de gala a la finca familiar.

Adéu a una vida discreta

Unes celebracions amb magnificència molt del gust de Paris Hilton, a què ha accedit el seu ja marit Reum, que posa punt final a la seva, fins ara, discreta vida. La mitja taronja de Paris, que va tenir abans tres compromisos fallits (amb el model Jason Shaw, el 2002; amb el productor de cine Paris Latsis, el 2005, i amb l'actor Chris Zylka, el 2017), té la seva mateixa edat i també és fill d'un magnat, Robert Reum, directiu d'Amsted Industries, de Chicago, una de les empreses privades més grans dels Estats Units, segons 'Forbes', i amb un valor estimat de 4.000 milions de dòlars. A més, també va ser vicepresident de l'Orquestra Simfònica de Chicago.

Licor de margalló i múltiples inversions

El 2007 Carter es va unir al seu germà Courtney per llançar l'empresa de licors 'premium' Veev, la primera a elaborar aiguardent amb la fruita del margalló del Brasil. Goldman Sachs va lloar l'olfacte per als negocis dels germans i els va ficar en la seva llista de 100 empresaris més prometedors. Això els va portar a fundar després la firma de capital de risc M13, que ha invertit en desenes d'empreses com Lyft, Pinterest, Snapchat, Ring, Bird, Warby Parker, SpaceX, Girlboss, Headspace o Rubicon. Té més de 137 mil milions de dòlars en valor empresarial, segons Global AgInvesting. El patrimoni net de Carter és d'uns 35 milions de dòlars, segons Showbiz Cheat Sheet. M13 compta amb el suport de Richard Branson, un multimilionari empresari anglès, i Arianna Huffington, cofundadora de 'The Huffington Post', mitjà per al qual Carter ha firmat diverses col·laboracions.

A diferència de la seva famosa dona, Carter només ha aparegut com a convidat i comentarista en uns quants programes per a la CBS i la Fox. També ha participat a 'Hatched', una sèrie de televisió nord-americana en què els empresaris presenten les seves idees a experts comercials i minoristes. I és que una de les coses que més enorgulleix Carter és la seva faceta d'escriptor. Juntament amb el seu germà, va publicar 'Shortcut your startup: ten ways to speed up entrepreneurial success', on expliquen les seves experiències professionals i ofereixen una guia de consells «poc convencionals» per a futurs emprenedors. «Aquest home treballa més intensament que ningú que hagi conegut abans, per a mi és tota una inspiració», ha explicat en el programa 'USA Today' Paris Hilton, que en diverses entrevistes ja ha avançat que vol ser aviat mare, i que ho farà gràcies a la fecundació in vitro en una clínica privada als Estats Units per poder tenir bessons, un nen i una nena, tal com sempre ha desitjat.