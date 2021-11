Cada vegada més, els preus dels comptes en bars i restaurants es comparteixen a internet, igual que les opinions sobre els serveis. I gairebé ningú consumeix en un local d'hostaleria sense abans mirar en diverses pàgines les opinions de clients anteriors, tret que hagi estat una recomanació d'un amic o conegut. És per això que aquest tipus de pàgines d'opinions són cada vegada més populars i que els amos dels locals estan cada vegada més pendents del que surt d'ells. Una usuària s'ha queixat a les xarxes socials del compte que li van cobrar per un esmorzar a Madrid. «Pinxo de truita a la barra de La Primera. No demano pa, el posen i el cobren, 2,30 euros. Li dic a la cambrera que no he demanat pa, i em diu que el pa és obligatori. Això ja em sembla que passa de la ratlla, o no, @canadio1010? #elpanesobligatorio m'ho tatuaré», es queixava la usuària en un missatge que s'ha tornat viral.

Una nova 'clavada' en el compte d'una cafeteria es fa viral

Les xarxes socials de Canàries s'han dividit davant la imatge d'una factura d'un restaurant de San Sebastián de la Gomera. En ell es mostra com el compte ascendeix a 30 euros en un esmorzar el diumenge 29 d'agost, a les 11.35 hores. En el moment de pagar l'esmorzar, els comensals es van sorprendre en veure que van afegir al compte un extra a tres entrepans de llom i bacó, en el qual per afegir un suplement, li va sortir 3 euros, 1 euro per cada entrepà. Cada entrepà va sortir a 4,40 euros. Aquesta factura s'ha fet viral, compartint-se en diferents xarxes socials i aplicacions de missatgeria instantània, en el qual encara que molts han estat crítics i han titllat d'elevat l'import final, altres usuaris han sortit en defensa del local de restauració illenc.

«'Clavada' un entrepà 3 €? Si ho vol més barat que vagi al supermercat i compri el pa i el formatge, i s'assegui en un banc del parc», «La veritat és que és normal cobrar un petit extra si es vol per una mica més de formatge, però vaja, que el sentit comú ha d'imperar en aquests casos i tenir una cortesia amb el client, i si no és així doncs 0,50 cèntims com a màxim, però em sembla que això se'n va anar de mare», són algunes de les respostes que han sortit en defensa del local.

No és la primera vegada que el compte d'una cafeteria o un restaurant de les Illes provoca una onada de comentaris a les xarxes. Ja va passar a Gran Canària quan un usuari de xarxes, José Santana, es va queixar del preu total que va abonar per tres tallats, una ampolla d'aigua -de 0,75 litres- i una cervesa - de 0,25 - en un local del municipi canari de Mogán fa uns anys. En total, 15 euros amb 40 cèntims. Enfadat, va decidir publicar el rebut en el seu Facebook. En ell no s'aprecia un desglossament de les begudes: el cost de cada tallat era de 2,50 euros i l'ampolla d'aigua, cinc. Fa menys temps, tot just l'estiu passat, va passar quelcom similar a Tenerife. El protagonista, el canari Ález Borges que va pagar 9,15 euros per una canya -3,70 euros-, una ampolla d'aigua -3 euros- i un tallat -2,75 euros-, en un quiosquet de Playa del Duque, a Costa Adeje, a Tenerife el passat 12 de juliol. Enfadat, va decidir publicar el rebut a les seves xarxes socials. En ell no s'aprecia un desglossament de les begudes.