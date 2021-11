La jutge de Violència Masclista de Las Palmas de Gran Canària María Auxiliadora Díaz que va ordenar l'ingrés a la presó de Poli Díaz per maltractaments a la seva parella ha denunciat davant el jutjat de guàrdia a la ciutat que ha rebut un avís anònim que l'exboxejador planeja assassinar-la. Segons avança Canarias 7 i han confirmat a Efe fonts judicials, el Jutjat número 2 de la capital canària ha obert diligències sobre aquest anònim, escrit per algú que diu ser amic del 'Potro de Vallecas' i que li explica a la magistrada el que suposadament rumia aquest des de la presó. L'Agència EFE s'ha posat en contacte amb la jutge que va processar a Poli Díaz per maltractaments per recollir la seva versió, però Auxiliadora Díaz ha declinat realitzar cap comentari sobre aquest tema.

L'autor d'aquesta carta sense signar sosté que l'antic campió d'Europa de Boxa li ha trucat diverses vegades per telèfon des de la presó del Salto del Negro, a Las Palmas de Gran Canària, i li ha explicat els seus plans per matar a la seva exdona i a la jutge que investiga les acusacions de violència masclista per les quals està tancat. També li detalla que Poli Díaz busca per això l'ajuda d'un altre pres que es trobava a la mateixa presó, precisament, per haver proferit greus amenaces contra la jutge Auxiliadora Díaz, D.D.M. La magistrada que ha rebut l'anònim ha demanat al jutjat encarregat de la seva denúncia que, com a mesura cautelar, ordeni que D.D.M. no pugui acostar-se a ella a menys de 100 quilòmetres, ja que es troba en llibertat provisional des del 9 de novembre. D'acord amb Canarias 7, Auxiliadora Díaz ha argumentat que sent «gran temor» respecte a aquesta persona, que té «una fixació personal» contra ella «des de fa més de deu anys».