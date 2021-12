Ibai Llanos ha publicat una oferta d'ocupació al portal Infojobs. L''streamer' va explicar dijous passat que la seva casa serà la seu o 'gaming house' del seu club d''e-sports', enfocant així el seu futur en un projecte que comparteix amb el futbolista del Barça, Gerard Piqué. D'aquesta manera, Ibai busca una persona amb un perfil molt concret per sumar-la al seu equip durant els pròxims tres mesos. Una oferta que s'ha fet viral ràpidament i en la qual busquen una persona especialitzada en comunicació audiovisual per fer fotografies, vídeos i altres activitats de creació de contingut multimèdia.

Esta es tu gran oportunidad para trabajar con Ibai 👇👇👇👇👇https://t.co/sVMnNAlcfq — InfoJobs (@InfoJobs) 2 de diciembre de 2021

Aquests en són els requisits

Segons l'oferta publicada per Ibai, es busca «una persona que sigui el meu nou/va Màster per fer fotos i vídeos que molin del meu nou equip d''e-sports' i per a altres esdeveniments especials». Però, per a això cal complir uns requisits, entre els quals no hi ha una experiència mínima, sinó «que sàpigues treballar en equip, que t'agradi fer fotos i muntar vídeos que molin en el programa que tu vulguis, i que t'apassioni el món de l''streaming' i els 'e-sports' tant com a nosaltres. Estem canviant la p*ta història i ara tu també pots formar part de grans projectes amb nosaltres». A més, l''streamer' basc ha explicat que l'horari de feina és «molt flexible», donant la possibilitat de triar els mateixos horaris; i que qui aconsegueixi el lloc podrà treballar «fins i tot en pijama, sempre que m'entreguis a temps totes les creativitats que et demani». L'oferta recull que tota la feina es farà des de casa. Quant al sou, s'especifica que serà entre 2.100 i 2.400 euros bruts al mes. A més, serà el mateix Ibai que seleccioni el seu pròxim Màster. El presentarà al seu canal de Twitch i la persona seleccionada acudirà a la presentació oficial del nou equip d''e-sports' de l''streamer'. Aquest esdeveniment tindrà lloc el 15 de desembre, per la qual cosa el candidat podria incorporar-s'hi de manera immediata.

Més enllà dels 'e-sports'

A més del seu equip d''e-sports' que es presentarà pròximament, Ibai Llanos continua oferint tota mena de contingut al seu canal de Twitch. L''streamer' va xerrar amb Pau Gasol a través d'aquesta plataforma. A més, altres esportistes han triat el seu canal per fer alguna entrevista, i el basc fins i tot va ser a la presentació de Leo Messi amb el PSG. No obstant això, Ibai Llanos no només atrau esportistes. El seu últim anunci ha sigut que retransmetrà les campanades el 31 de desembre a través del seu canal amb el presentador Ramón García.