Va passar a finals de maig de l'any passat. Una esquela publicada a 'Faro de Vigo', en un primer cop d'ull com qualsevol altra, contenia després de la informació habitual un missatge breu però contundent. Per a qui el volgués entendre. «Els germans i la família que no se n'han preocupat tots aquests anys, que no es molestin a venir», deia la inserció. Potser a Clotilde Pérez Martínez, que va morir dimecres als 103 anys –o als seus familiars més pròxims– els va arribar aquella esquela, que es va tornar viral i va fer la volta a Espanya, i en van prendre nota per quan arribés el moment. Aquest divendres reprodueixen gairebé paraula per paraula aquell missatge, només n'han tret «germans». Es desconeix si aquell avís a l'anunci mortuori d'Antonio Martínez Barreiro va tenir l'efecte desitjat, però sí que sembla que ha creat escola. Per als que no se sentin al·ludits pel missatge, la missa per a la Clotilde és aquest divendres a les 15.00 h a Emorvisa, i després se li donarà cristiana sepultura al cementiri d'Alcabre.

D'un temps ençà, el monolític gènere de les esqueles s'ha anat diversificant a les pàgines del diari degà. A finals de febrer del 2021, un habitant de Vigo mort a Beade mostrava la seva particular manera de mostrar estima: «Se nunca te mandou a tomar polo cu e que non te quería». Aquest «pescador incansable» es va barallar tota la seva vida «en contra o cancro ben polos seus dereitos e os dos outros» pot llegir-se a l'esquela. «Familia e amigos nunca poderemos agradecerlle todo o que nos ensinou». El mes anterior hi va haver qui va optar per convertir l'últim adéu en un acte de celebració. Va ser Alfonso Senra Vázquez, a la curiosa esquela del qual els seus familiars i persones pròximes preguen que es begui (i molt) en el seu honor. I, a més, que ningú es preocupi pel compte. Està tot pagat. Abans o després –fan broma– el difunt s'encarregarà de la factura. «Pregan unha borracheira que xa pasará él a pagala», es recull en el text.