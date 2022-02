La distància més curta entre els dos punts és la línia recta. Però en el nou carril bici que uneix el polígon de Maó amb l'aeroport, executat per Aena, sembla que regeixen altres normes. El traçat, que va sortejant tots els fanals que troba al seu pas fins a arribar a l'aeròdrom de l'illa, posa a prova l'habilitat dels ciclistes i inclús ha cridat l'atenció de la directora insular de carreteres, Helena Vílchez, de Més per Menorca, sorpresa pel resultat de l'obra i la reacció de la qual s'ha viralitzat a xarxes.

"Quan AENA va presentar-nos el projecte d’un carril bici per anar de Maó a l’aeroport ens va semblar molt bona idea, però mai ens haguéssim imaginat que aquest en seria el resultat" va escriure al seu compte de Twitter.

Subrealista 😂 #carrilbici #AENA #menorca pic.twitter.com/tvcwGowDdU — Helena Vilchez (@elena_cuprita) 19 de febrero de 2022

Es tracta d'un traçat de 200 metres licitat per Aena, per un import brut de 332.750 euros, per permetre l'accés en bicicleta fins a la terminal.

Per la seva part, l'organització ecologista mallorquina Terraferida, va mostrar la seva sorpresa pel nou carril bici que uneix la capital menorquina amb l'aeroport, però recorda que a Ciutadella també hi ha tram del carril bici amb un traçat poc convencional ple d'arbres. "Ciutadella i els carrils bici, un amor impossible", comenta l'associació, segons recull el diari insular Menorca.

Ciutadella i els carrils bici, un amor impossible. pic.twitter.com/NOPw3iX5B8 — Terraferida (@Terraferida) 20 de febrero de 2022

Aena, responsable de l'execució del projecte, davant el cúmul de burles i mofes a les xarxes, afirma que les obres no estan finalitzades i que solucionarà les deficiències, corregint el traçat i fent-lo més recte en funció de l'espai disponible.