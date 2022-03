La polèmica ha estat molt present a la TVG al llarg de les últimes hores. La televisió autonòmica gallega ha hagut de demanar perdó per una controvertida pregunta que va fer en una de les entregues de la seva versió del concurs 'Atrápame se podes': "Quin és el preu mitjà d'un gram de cocaïna al carrer? 6 o 60 euros».

¿Que cuáles son las preguntas de cultura general en los programas de la Televisión de Galicia? pic.twitter.com/6qNCPenjsZ — Daniel Lorenzo (@Danipaquitof) 6 de marzo de 2022

«La CRTVG creu que no estava en l'ànim del programa subestimar el greu problema de les drogodependències, però vol deixar clar que la redacció d'aquesta pregunta no era l'adequada, més tractant-se d'un programa de preguntes sobre cultura general», va assegurar la Corporació de Ràdio i Televisió de Galícia en el comunicat remès als mitjans de comunicació. Per part seva, Voz Producciones, companyia que produeix el programa, també demana disculpes per aquest error, explicant que aquesta qüestió apareix en l'informe anual de l'Observatori Espanyol de Drogues i Addiccions (CEDA) que elabora cada any el Ministeri de Sanitat del Govern d'Espanya: «Va ser traslladat als concursants amb una formulació inadequada».

A més, en aquest comunicat, CRTVG també ha anunciat que ha eliminat aquesta entrega del seu servei a la carta, subratllant que el compromís dels mitjans de comunicació públics en la lluita contra les drogodependències és inqüestionable: «Ho posa de manifest tant en el seu treball diari com en les diferents actuacions i aliances institucionals en vigor per eliminar aquest greu problema social».