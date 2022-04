ElXokas, un dels streamers amb més repercussió del moment, ha tornat a situar-se en el punt de mira per les seves polèmiques paraules durant una de les seves últimes retransmissions a Twitch. El creador de contingut revelava entre riures la "tècnica" que utilitzaven els seus amics per a lligar amb noies quan sortien de festa, la qual cosa ha provocat una onada d'indignació en Twitter.

"Tinc col·legues que no beuen i es divertien lligant-se a noies que estaven col·locades i tal", va assegurar en l'esmentada plataforma, donant més detalls sobre la tàctica que duia a terme un dels seus amics: "Ell no estava col·locat, llavors era molt fàcil lligar. Una tia que generalment et veu com un 4, et veu com un 7 perquè està col·locada. Llavors és molt més fàcil".

"Tu, a sobre, estàs serè, mesures perfectament les teves paraules... Facilíssim! En comptes d'estar bavejant i caient contra les columnes. Ell bevia uns sucs i tal i a prendre per cul, de puta mare. Sortia amb nosaltres i marxava sempre amb una noia sempre, era un crack", va continuar narrant, justificant que cadascun "utilitza la tècnica que li surt dels collons".

Lluny de rectificar després del renou generat, ElXokas ha mostrat el seu rebuig a les crítiques que ha rebut durant les últimes hores: "Heu anomenat violador a un xaval esportista que surt sense beure perquè és abstemi, no perquè s'aprofiti de ningú".

Aquest assumpte ha arribat fins a programes de televisió com 'Al Rojo Vivo'. Inés García Carballo, presentadora de l'espai per Setmana Santa, s'ha dirigit a l'streamer: "Aquest 'trucazo', Xokas, o com t'anomenis, perquè no et conec, és un delicte. I per això existeixen les lleis que protegeixen les dones i el codi penal".

"Sembla mentida que calgui repetir aquestes coses. El 'no' és 'no'. Després ens queixem de si funciona i cala el discurs de Vox a la societat", ha finalitzat la periodista.