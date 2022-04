Isabelle va anar a l'hospital per tractar-se un quist. Fins aquí tot bé, però la normalitat no va durar gaire. De fet, es va acabar quan va enxampar a la doctora consultant un vídeo de YouTube per saber com havia de fer-ho. El vídeo, vist per més de sis milions i mig de persones i que acumula més d'un milió de likes, s'ha fet viral a TikTok sota el missatge: «Va aconseguir el seu títol de metge a la Universitat de YouTube».