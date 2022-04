«La meva àvia ha posat internet a casa seva, ahir la vaig acompanyar a comprar una tauleta i avui estic fent un llibre de manual d'instruccions-guia, en el qual evidentment no escatimaré en detalls. El meu millor projecte fins avui si em pregunten», ha explicat a Twitter @maia_ppz, que ha commogut als usuaris i usuàries d'aquesta xarxa social gràcies a aquest gest d'amor.

Com no podia ser d'una altra manera, la publicació es va fer viral. La sorpresa de la protagonista era evident i ho va aprofitar per enviar un missatge: «He al·lucinat amb la repercussió del tuit, així que aprofito per dir que els bancs podrien tenir un mínim d'empatia amb les persones grans, en concret perquè puguin utilitzar els caixers, i més en els pobles que s'estan quedant sense ells. Cuideu sempre als avis», finalitzava.