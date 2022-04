No, no t'has equivocat, ho has llegit bé: hi ha esprais nasals per posar-se morè. I com no podia ser d'una altra manera, aquest producte s'ha fet famós de la mà de Tiktok. Però, realment funcionen i són segurs? Funcionen com els reconeguts esprais nasals descongestionats. La diferència és que en lloc de tenir aigua de mar i buidar-te les fosses nasals de mocs, aquests tenen, entre altres substàncies, Melanotan II. Aquest químic actua com un estimulant de la melanogènesi, que, resumidament, és el procés pel qual canvia la pigmentació de la pell i s'aconsegueix guanyar color. És com els autobronzejadors del supermercat, però en lloc de tenir un ús tòpic te'ls apliques directament pel nas. A internet és molt fàcil trobar aquests difusors i comprar-los per un preu que pot oscil·lar entre els 30 i 70 euros aproximadament.

A priori pot sonar genial la idea; tanmateix, resulta que el Melanotan II, és un pèptid sintètic que, per exemple, als Estats Units no està aprovat el seu ús per l'Administració d'Aliments i Medicaments. Aquest és l'organisme que en el seu moment es va encarregar de donar llum verda a les vacunes contra la covid. Tant al Melanotan I com al Melanotan II se'ls coneix popularment com la 'droga Barbie'. Els hi diuen així, perquè tal com explica l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia, a més de potenciar i estimular el bronzejat, també eliminen la fam, augmenten la libido i les ereccions. És a dir, que funcionar, funcionen de sobres, ara bé, cal llegir la lletra petita.

El perill d'aquestes substàncies, per molt que no s'apliquin directament sobre la pell, és que també poden afavorir l'aparició de pigues i possibles melanomes. Tal com recull l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia, s'ha comprovat com les persones que utilitzen aquests productes desenvolupen de manera brusca noves pigues sobre la pell. També afecta les pigues ja existents, en les quals provoca un canvi de color i grandària que obliga a extirpar-les per descartar que no s'hagin tornat malignes. De fet, es té constància d'almenys un pacient jove al qual, mentre feia servir aquests productes, se li va diagnosticar un melanoma.