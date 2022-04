La campanya d'estiu de la firma Roxy ha generat una nova polèmica a les xarxes sobre els límits de la "gordofòbia". En les imatges promocionals de la línia de banyadors i biquinis, la marca ha comptat amb models de diferents talles i altures, en definitiva, representar tots els estils de cossos femenins. El que en principi és una campanya més de la indústria de la moda per la representació de la dona real en la publicitat, una demanda històrica, i a la que cada vegada més marques se sumen, ha desencadenat una polèmica a les xarxes entre dues cares conegudes de la televisió: Adriana Abenia i Tania Llasera.

Abenia va publicar una storie a Instagram amb una imatge de la campanya, on exposava els seus dubtes sobre la idoneïtat de "fer apologia de l'obesitat", i que hauria de primar la salut per davant de tot. Les reaccions no van tardar a arribar, i la seva reflexió va generar opinions tant a favor com en contra. Una de les que no va estar d'acord amb Abenia va ser Tania Llasera, que sempre ha estat una acèrrima defensora de la cultura del "body positive". Llasera va respondre amb una altra storie exposant que "per fi, milers de nenes es veuen representades" i va afegir que l'important és la salut "però per començar, el primordial és la salut mental"

Tania Llaser hundiendo a Adriana Abenia 👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/lAriOq4CJ6 — Luna 🤍🦖 (@rumicavill) 24 de abril de 2022

La cosa no es va aturar aquí. La polèmica va generar encara dues respostes més de les implicades, que no van trobar cap punt en comú per apropar postures. Llasera va posar punt final al debat amb una crida a la cordialitat, tot i que deixant clar que el que diu Abenia la representa "cero patatero"