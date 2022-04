Viatjar en avió amb un nadó a bord no sempre és una experiència senzilla. Les característiques d'aquesta mena de trajectes poden provocar els plors dels més petits i alterar la tranquil·litat dels passatgers. Per intentar anticipar-se a les queixes d'altres companys de vol -com s'ha vist en diverses ocasions-, els pares d'un nadó van decidir regalar un petit detall als viatgers per excusar-se per les molèsties que pogués ocasionar el seu fill.

La usuària de Twitter @merkelista_ ha fet viral aquesta història en compartir-la amb els seus seguidors. En la publicació, mostra una imatge de l'obsequi, una bossa de dolços que contenia una petita nota. «Tinc 10 mesos, és el meu primer vol i intentaré portar-me el millor que pugui, però em disculpo per endavant si em sento irritable, m'espanto o em fan mal les orelles» comença l'escrit. «Els meus pares van preparar aquesta bossa amb dolços en cas de fer un concert durant el vol. Espero que això ajudi al fet que el viatge sigui més agradable. Gràcies!» afegeix al final. el año pasado me tome un vuelo donde había unos padres que viajaban por primera vez con su hijo y repartieron esto para los que viajábamos cerca de ellos pic.twitter.com/sYNTSTI8Uo — merkelista_ 💚 (@merkelista_) 17 de abril de 2022 Gran repercussió El tuit ha tingut un gran abast, rebent més de 198.000 «m'agrades» en menys de dues setmanes. A més, la publicació també ha generat debat sobre la idoneïtat d'aquesta mena de gestos. Encara que la majoria de les interaccions aplaudeixen el detall dels pares del nadó amb la resta dels passatgers, alguns usuaris han opinat que no és necessari fer un regal així. «Als passatgers nadons hem d'aguantar-los simplement perquè són éssers humans igual que nosaltres i no poden controlar els seus impulsos de plorar de por, dolor, incomoditat. Igual que haguéssim fet nosaltres», ha respost @milipili_p. Está bueno pero es innecesario. A los pasajeros bebes tenemos que aguantarlos simplemente porque son seres humanos igual que nosotros y no pueden controlar sus impulsos de llorar de miedo, dolor, incomodidad, disconfort. Igual que hubiéramos hecho nosotros. — Milipili peronista (@milipili_p) 17 de abril de 2022 La veritat és que no és la primera vegada que veiem situacions com aquesta. El 2019, per exemple, es va fer viral el cas d'una mare que va repartir taps d'oïda a 200 companys de vol per si el seu nadó els molestava.