Li va sortir malament la jugada. Un turista italià va endrapar un tiberi de luxe a Formentera, bàsicament format per marisc, i pretenia anar-se'n sense pagar el compte, ni més ni menys que de 400 euros. De fet, ni el va demanar, directament va intentar marxar de l'establiment. Els amos del restaurant es van veure obligats a trucar a la Guàrdia Civil. Al tiberi d'aquest local, Es Molí de Sal, segons relata 'El Mundo', hi havia ostres, pasta amb llamàntol, fregits de peix, un parell d'ampolles de vi... I una copa per acabar. Tot això en un privilegiat entorn amb vista a la cristal·lina platja de Ses Illetes.

Al client li devia semblar idíl·lic fins al final, tot i que res més lluny de la realitat. Perquè com recorda aquest mitjà, si no hagués superat els 400 euros, podria haver quedat en un delicte lleu, però que, a l'haver superat la quantia, a més d'una multa l'espavilat podria afrontar una pena d'estafa castigada amb de sis mesos a tres anys de presó. Els responsables del local, a més de la sorpresa per la cara del client, van quedar impactats per la gana del comensal, que va estar diverses hores menjant. Això va passar dimecres de la setmana passada i dijous va passar a disposició judicial, on va quedar acreditada la seva insolvència. Va quedar en llibertat amb càrrecs.