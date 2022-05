En les últimes setmanes, el sector de l’hostaleria ha denunciat les dificultats per trobar personal per treballar aquest estiu. Per parlar sobre aquest tema, el programa d’Antena 3, Espejo Público, ha contactat aquest matí amb dues persones: una jove de 22 anys que busca feina de qualsevol cosa, excepte de cambrera; i un ex hosteler de Malgrat de Mar, que després de tancar el seu bar, treballa de cambrer a Castella La Manxa.

Parlant de les dificultats per trobar personal, l’home ha destacat que molta gent «no vol treballar el cap de setmana i l’hostaleria està feta pel cap de setmana». Per la seva banda, la jove ha explicat que ella no vol treballar de cambrera per males experiències en aquest sector. Moltes hores, un mal sou i contractes que no reflecteixen les hores que s’acaben fent. En escoltar la noia, l’ex hostaler ha contestat que «a l’hostaleria no hi ha horaris de conciliació»: «Es fa mitja jornada, 12 hores. I així ha estat tota la vida». Treball replica als hotelers que la falta de cambrers se soluciona pagant més L’ex hostaler es va fer viral durant la pandèmia per la seva postura en contra de les mesures per frenar la pandèmia.